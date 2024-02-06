Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 6 февраля 2024Мир

Президент ОАЭ в телефонном разговоре с Путиным обсудил украинский кризис

Президент ОАЭ в разговоре с Путиным обсудил последствия конфликта на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с российском главой Владимиром Путиным и обсудил украинский кризис. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Глава Объединенных Арабских Эмиратов заявил о готовности Абу-Даби поддерживать инициативы, которые направлены на смягчение гуманитарных последствий конфликта на Украине.

Также президенты обсудили подробности атаки на Ил-76 и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Ранее в Минобороны России заявили, что ОАЭ выступили посредниками в обмене пленными между Россией и Украиной. Как уточнило ведомство, при возвращении российских военнослужащих из плена эмиратская сторона оказала посредническое участие гуманитарного характера.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

      Закрашивающая наркограффити Мизулина поругалась с охранником

      Некурящих людей предупредили о неочевидных признаках рака легких

      У работника круизного лайнера для отдыха с детьми нашли детскую порнографию

      Сборы «Мастера и Маргариты» превысили миллиард рублей

      Доля пользователей Telegram в России достигла почти половины населения страны

      На Камчатке задержали подозреваемого в слежке за россиянами в интересах СБУ

      Президент ОАЭ в телефонном разговоре с Путиным обсудил украинский кризис

      Митрополит Таллинский покинет Эстонию

      37-летняя Меган Фокс показала фото в прозрачном платье-кольчуге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше