В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом ОАЭ
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудили подробности атаки на Ил-76 и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Кремля.
Президенты обменялись мнениями по конфликту на Украине. Путин, в свою очередь, выразил благодарность правительству ОАЭ за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами.
Кроме того, политики затронули тему сбитого 24 января Ил-76. «Обсуждены подробности (...). Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления», — говорится в заявлении.
В Кремле отметили, что Путин и Нахайян обсудили шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи Газе, а также подтвердили принципиальные позиции своих стран в пользу скорейшего прекращения огня в анклаве.
Ранее в Минобороны России заявили, что ОАЭ выступили посредниками в обмене пленными между Россией и Украиной. Как уточнило ведомство, при возвращении российских военнослужащих из плена эмиратская сторона оказала посредническое участие гуманитарного характера.