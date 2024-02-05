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19:51, 5 февраля 2024Мир

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом ОАЭ

Кремль: Путин и президент ОАЭ Нахайян обсудили подробности атаки на Ил-76

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудили подробности атаки на Ил-76 и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Президенты обменялись мнениями по конфликту на Украине. Путин, в свою очередь, выразил благодарность правительству ОАЭ за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами.

Кроме того, политики затронули тему сбитого 24 января Ил-76. «Обсуждены подробности (...). Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления», — говорится в заявлении.

В Кремле отметили, что Путин и Нахайян обсудили шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи Газе, а также подтвердили принципиальные позиции своих стран в пользу скорейшего прекращения огня в анклаве.

Ранее в Минобороны России заявили, что ОАЭ выступили посредниками в обмене пленными между Россией и Украиной. Как уточнило ведомство, при возвращении российских военнослужащих из плена эмиратская сторона оказала посредническое участие гуманитарного характера.

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      Дарья Балацкая
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