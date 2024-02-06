Работа российских «Панцирей» в зоне СВО вызвала восторг на Ближнем Востоке

Михеев: работа ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО вызывает восторг на Ближнем Востоке

У партнеров «Рособоронэкспорта» на Ближнем Востоке вызывает восторг работа российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

«Особенно большое впечатление на партнеров произвело стопроцентное уничтожение реактивных снарядов, выпущенных одним залпом из современных РСЗО западных производителей», — добавил Михеев. По его словам, «Панцирь» доказал свою эффективность в реальных условиях, потому вызывает интерес у мировых заказчиков.

«Рособоронэкспорт» продвигает на международных рынках «Панцирь-С1» и «Панцирь-С1М», а также предлагает дружественным странам сотрудничество по локализации производства ЗРПК на их территории. «Естественно, страны Ближнего Востока, которые традиционно оснащают свои армии лучшим и самым современным вооружением, среди основных импортеров», — отметил Александр Михеев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году страна продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов, поскольку «новейшее российское вооружение превосходит натовское». В частности, применяемые в зоне СВО ЗРПК «Панцирь» оказались очень востребованы на международных рынках.