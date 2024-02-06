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12:56, 6 февраля 2024Наука и техника

Российский «Прометей» сможет управлять машинами в воде

«Высокоточные комплексы»: комплекс «Прометей» сможет управлять машинами в воде

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Прометей» сможет управлять машинами в воде, рассказали в холдинге Высокоточные комплексы на международной выставке вооружений World Defense Show 2024, проходящей в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Об этом сообщает ТАСС.

В холдинге заметили, что ПАК допускает установку на любой серийный образец военной техники.

«Например, на БМП-3. Он позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка, сохраняет эргономику штатных мест членов экипажа и дает возможность управлять машиной как в экипажном, так и в дистанционном режимах. Такая машина-робот с любым боевым модулем может перевозить подразделения мотострелковых войск, вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава», — сказал собеседник.

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В августе 2023-го на форуме «Армия-2023» в холдинге «Росэлектроника» агентству сообщили о подготовке испытаний ПАК «Прометей», предназначенного для роботизации любых танков, бронетранспортеров (БТР) или боевых машин пехоты (БМП).

В июле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация создала «Прометей», позволяющий превратить любые БТР, БМП или танки в дистанционно управляемые роботизированные машины.

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      Иван Потапов
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