Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии

Сборная Иордании обыграла Южную Корею и впервые вышла в финал Кубка Азии

Сборная Иордании по футболу обыграла Южную Корею в полуфинале Кубка Азии 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 6 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу иорданцев. В составе победителей отличились Язан Аль-Наймат и Мусса Аль-Тамари. Оба гола были забиты во втором тайме.

Иордания впервые в истории вышла в финал Кубка Азии. Южная Корея не побеждала на турнире с 1960 года.

Соперника по финалу Иордания узнает 7 февраля по результатам второго полуфинала. В нем Иран сыграет с Катаром, являющимся действующим чемпионом Азии. Турнир проходит в Катаре.