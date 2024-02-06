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07:44, 6 февраля 2024Мир

Стало известно о планах Путина в ходе визита в Турцию

В ходе визита Путина Анкара и Москва обсудят дорожную карту по газовому хабу
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В ходе планируемого визита президента России Владимира Путина будет обсуждаться дорожная карта предложенного Москвой проекта газового хаба в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что проект газового хаба – один из главных пунктов энергетической повестки предстоящих переговоров. На рассмотрение президентов будут предложены наработки по «дорожной карте» — лидеры дадут свои поручения, отметил собеседник агентства.

В мае 2023 года глава Минэнерго Турции Фатих Донмез пообещал, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», будет запущен максимум в течение года.

Владимир Путин рассказывал, что проект газового хаба в Турции не предусматривает хранение огромных объемов газа, а включает создание электронной торговой площадки.

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      Юлия Мискевич
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