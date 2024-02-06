Стало известно о планах Зеленского отправить в отставку заместителей Залужного

Депутат Рады Гончаренко: с Залужным планируют увольнять всех его заместителей

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным всех его ближайших подчиненных. О планах украинского лидера стало известно депутату Верховной Рады Украины Алексею Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), он рассказал об этом в Telegram-канале.

«Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: [генерал-лейтенанта Евгения] Мойсюка, [генерал-полковника Николая] Балана, [генерал-лейтенанта Михаила] Забродского», — заявил парламентарий.

5 февраля Зеленский объявил о намерении провести перестановки в командовании украинской армии публично. По информации СМИ, вместе с Залужным также уволят начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.

Ранее на Украине рассказали, что Залужный принял отставку и отправится в Великобританию в должности официального представителя Киева. По словам депутата Рады Евгения Шевченко, для военного это дипломатическая пенсия.