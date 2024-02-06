В России представили обновленный отечественный электромобиль

Компания «Кама» представила обновленный отечественный электромобиль «Атом»

Российская компания «Кама» представила обновленный отечественный электромобиль «Атом». Автопроизводитель опубликовал фотографии новинки и подробности о ней в своем Telegram-канале.

По сообщению компании, внесенные изменения улучшают управляемость, а также влияют на запас хода электрокара. В экстерьере автомобиля обновили колесные арки и зеркала заднего вида. Также была добавлена активная решетка радиатора. «Атом» получил и новый спойлер, придающий машине более динамичный и спортивный вид.

Инженеры улучшили блок фар, а все двери авто получили электропривод. Открываться они будут с помощью кнопки, но на передних дверях остались выдвижные ручки.

Как отмечает портал Autonews.ru, на презентации «Атома» показали и доступные серийные цвета электромобиля, названные именами элементарных частиц и базовых единиц измерения. В их число вошли Пиксель (серый), Герц (фиолетовый), Квант (синий), Кварк (красный), Атом (изумрудно-синий), Фотон (белый) и Нейтрон (черный).

О том, что в России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper, стало известно в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что в линейке электромобилей «Атом», разрабатываемых АО «Кама» гендиректора «КамАЗа» Сергея Когогина и миллиардера Рубена Варданяна, планируется выпустить четыре модели: одноместную Delivery, двухместную Duo, четырехместную Taxi и пятиместную Family.

Бронирование автомобилей из первой партии завершилось в октябре. Компания сообщала, что «Атом» собрал десятки тысяч предзаказов. Старт производства нового автомобиля запланирован на середину 2025 года.