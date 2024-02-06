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17:28, 6 февраля 2024Мир

Партия «Сербия против насилия» начала протест на заседании парламента

Оппозиционная партия «Сербия против насилия» начала протест в здании парламента

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Оппозиционные депутаты партии «Сербия против насилия» начали протест во время заседания в здании парламента Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый созыв Скупщины (парламента) Сербии был сформирован по итогам голосования, прошедшего в стране 17 декабря 2023 года.

Во время первого заседания новоизбранного созыва Скупщины депутаты оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли со своих мест, достали плакаты и начали выкрикивать лозунги о несправедливых, по их мнению, результатах выборов.

25 декабря прошлого года митингующая оппозиция перекрыла улицы Белграда, однако беспорядки в скором времени были остановлены властями.

В январе на улицы сербской столицы вышли несколько тысяч человек в знак протеста против политики действующего президента Сербии Александра Вучича и победы на парламентских выборах Сербской прогрессивной партии.

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      Лина Пивоварова
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