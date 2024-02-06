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15:35, 6 февраля 2024Спорт

Заседание о присуждении клубу КХЛ четырех технических поражений перенесли

Заседание о присуждении клубу КХЛ «Сибирь» технических поражений перенесли

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заседание дисциплинарной палаты Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по апелляции новосибирской «Сибири» на решение лиги о присуждении технических поражений было перенесено. Об этом сообщает ТАСС.

Суд пройдет 9 февраля. Отмечается, что решение было принято для того, чтобы уточнить обстоятельства у клуба и лиги.

«Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров 17 января. В КХЛ заявили, что во встречах с омским «Авангардом», «Барысом» из Астаны (дважды) и екатеринбургским «Автомобилистом» выступали четыре легионера Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи. Кроме того, команда получила денежный штраф.

Новый лимит был введен в КХЛ с нынешнего сезона. В заявке команды на матч может быть максимум три легионера.

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      Анастасия Борисова
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