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18:08, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Берущей интервью у треш-блогеров журналистке предложили поехать к Байдену

Алена Жигалова

Алена Жигалова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российской блогерше и журналистке, ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой, которая брала интервью у треш-блогерши Иришки Чики-Пики и участников шоу «Битва экстрасенсов», предложили побеседовать с президентом США Джо Байденом в ответ на визит журналиста Такера Карлсона в Москву. Такое шуточное предложение опубликовал Telegram-канал «Телеканал Страз».

«Требую, чтобы к Байдену поехала Алена Блин!» — поиронизировали в публикации.

Жигалова же в ответ на этот пост заявила, что готова провести интервью с президентом США. «Я согласна, если что», — написала она в Telegram.

9 февраля в два часа ночи по московскому времени выйдет интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону. Журналист анонсировал его 6 февраля. В соцсети X (бывшая Twitter) он заявил, что прилетел со своей командой в Москву, чтобы встретиться с главой российского государства. Он пообещал, что опубликует интервью на своем сайте без монтажа.

Карлсона заметили в Москве в субботу, 3 февраля.

Жигалова выпускает скандальные интервью на YouTube. Героями выпусков становятся как звезды российского шоу-бизнеса, так и известные блогеры и герои реалити-шоу. В частности, блогерша пообщалась с участницей шоу «Битвы экстрасенсов» Викторией Райдос, блогершами Викторией Боней и Инной Тлиашиновой и другими.

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      Мария Большакова
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