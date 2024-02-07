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19:58, 7 февраля 2024Спорт

CAS сообщил о найденном в допинг-пробе Валиевой стероиде

CAS сообщил о найденном в допинг-пробе Камилы Валиевой стероиде экдистероне

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен экдистерон. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), который опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации россиянки.

Стероид не является запрещенным. При этом он находится в программе мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA) на случай возможного запрета.

Согласно мотивировочной части дела, в пробе спортсменки также обнаружены гипоксен и L-карнитин. Ранее об этом сообщал глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титула чемпионки России и Европы.

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      Алексей Гусев
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