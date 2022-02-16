В допинг-пробе Валиевой нашли три перпарата для улучшения работы сердца

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три вещества для улучшения работы сердца. Об этом сообщили в американском антидопинговом агентстве (USADA). По информации The New York Times, эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости.

По словам главы организации Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе 15-летней спортсменки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода Трэвис Тайгарт глава Антидопингового агентства США (USADA)

Комбинация трех препаратов

Спортивный врач Валентин Беляевский раскритиковал предположение Тайгарта. По его словам, комбинация триметазидина с другими препаратами не имеет смысла.

Использование гипоксена и L-карнитина в спортивной медицине довольно часто встречается. Это одни из самых, можно сказать, популярных веществ. Но гипоксен именно сейчас уже не применяется, это старый советский препарат, он бесполезен Валентин Беляевский спортивный врач

Он пояснил, что L-карнитин является популярной добавкой для спортсменов, которая не влияет на результат. «Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет», — отметил специалист. Гипоксен же он назвал «старьем, которое использовали в 90-х годах».

Если мне какой-то спортсмен говорит, что применяет гипоксен, то это показатель того, что ему посоветовал это какой-нибудь 60-летний тренер. Он вообще не работает, по препарату нет никаких клинических исследований, его можно пачками есть - это бесполезно. Я не слышал, чтобы его с чем-то комбинировали, особенно с триметазидином Валентин Беляевский спортивный врач

Как вещество могло попасть в организм?

Клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер перечислил три версии того, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой.

Версия первая — подозреваемый съел вещество Х намеренно, ему кто-то это выписал, заставил или убедил. Версия вторая — подозреваемый съел препарат Х ненамеренно, то есть случайно. Это ситуация, когда он не знал, что это препарат Х. Версия третья — о том, что про этот препарат Х не знал никто Александр Эдигер клинический фармаколог и патологоанатом

В последнем случае, по словам врача, могла так называемая случайная ситуация, когда запрещенный препарат находился в виде примесей в составе какого-то пищевого продукта или какого-то лекарства, которое употребляет подозреваемый.

Эдигер сомневается, что спортсменка могла пробовать дедушкины таблетки на вкус или ела с ним из одной посуды, в которой каким-то образом оказался триметазидин.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд ранее также заявил, что триметазидин оказался в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка.

Однако в организации подвергли сомнению эту версию, сославшись на то, что Освальд не присутствовал на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) и был вынужден оперировать данными, которые почерпнул из прессы.

Состояние Валиевой

15-летняя российская фигуристка впервые прокомментировала ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы. Она призналась, что последние дни стали для нее очень сложными.

Уже не хватает эмоций, я радуюсь, но при этом я эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну Камила Валиева российская фигуристка

Она рассказала, что боялась остаться одна, лицом к лицу с трудной ситуацией, но в итоге встретила огромную поддержку. Спортсменка выразила свою благодарность тренерам, коллегам, в частности, российскому фигуристу Марку Кондратюку, а также своим болельщикам.

Когда открываю Instagram, вижу сколько добрых пожеланий и сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно. И в такое сложное время эта поддержка очень важна для меня Камила Валиева российская фигуристка

14 февраля МОК отказался от проведения церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов, где сборная России заняла первое место. В комитете заявили, что откажутся от вручения медалей и по итогам личного турнира, если в число призеров попадет Валиева.

В этот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка лидирует после короткой программы в личном турнире фигуристок. За свой прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла.

На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Александра Трусова стала четвертой, имея в активе 74,60 балла.