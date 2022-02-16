В допинг-пробе Валиевой нашли три перпарата для улучшения работы сердца
В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три вещества для улучшения работы сердца. Об этом сообщили в американском антидопинговом агентстве (USADA). По информации The New York Times, эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости.
По словам главы организации Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе 15-летней спортсменки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.
Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода
Комбинация трех препаратов
Спортивный врач Валентин Беляевский раскритиковал предположение Тайгарта. По его словам, комбинация триметазидина с другими препаратами не имеет смысла.
Использование гипоксена и L-карнитина в спортивной медицине довольно часто встречается. Это одни из самых, можно сказать, популярных веществ. Но гипоксен именно сейчас уже не применяется, это старый советский препарат, он бесполезен
Он пояснил, что L-карнитин является популярной добавкой для спортсменов, которая не влияет на результат. «Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет», — отметил специалист. Гипоксен же он назвал «старьем, которое использовали в 90-х годах».
Если мне какой-то спортсмен говорит, что применяет гипоксен, то это показатель того, что ему посоветовал это какой-нибудь 60-летний тренер. Он вообще не работает, по препарату нет никаких клинических исследований, его можно пачками есть - это бесполезно. Я не слышал, чтобы его с чем-то комбинировали, особенно с триметазидином
Как вещество могло попасть в организм?
Клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер перечислил три версии того, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой.
Версия первая — подозреваемый съел вещество Х намеренно, ему кто-то это выписал, заставил или убедил. Версия вторая — подозреваемый съел препарат Х ненамеренно, то есть случайно. Это ситуация, когда он не знал, что это препарат Х. Версия третья — о том, что про этот препарат Х не знал никто
В последнем случае, по словам врача, могла так называемая случайная ситуация, когда запрещенный препарат находился в виде примесей в составе какого-то пищевого продукта или какого-то лекарства, которое употребляет подозреваемый.
Эдигер сомневается, что спортсменка могла пробовать дедушкины таблетки на вкус или ела с ним из одной посуды, в которой каким-то образом оказался триметазидин.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд ранее также заявил, что триметазидин оказался в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка.
Однако в организации подвергли сомнению эту версию, сославшись на то, что Освальд не присутствовал на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) и был вынужден оперировать данными, которые почерпнул из прессы.
Состояние Валиевой
15-летняя российская фигуристка впервые прокомментировала ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы. Она призналась, что последние дни стали для нее очень сложными.
Уже не хватает эмоций, я радуюсь, но при этом я эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну
Она рассказала, что боялась остаться одна, лицом к лицу с трудной ситуацией, но в итоге встретила огромную поддержку. Спортсменка выразила свою благодарность тренерам, коллегам, в частности, российскому фигуристу Марку Кондратюку, а также своим болельщикам.
Когда открываю Instagram, вижу сколько добрых пожеланий и сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно. И в такое сложное время эта поддержка очень важна для меня
14 февраля МОК отказался от проведения церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов, где сборная России заняла первое место. В комитете заявили, что откажутся от вручения медалей и по итогам личного турнира, если в число призеров попадет Валиева.
В этот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка лидирует после короткой программы в личном турнире фигуристок. За свой прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла.
На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Александра Трусова стала четвертой, имея в активе 74,60 балла.