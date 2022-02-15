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Спорт

В МОК оценили версию сотрудника о попадании допинга в организм Валиевой

МОК усомнился в версии Дениса Освальда о попадании триметазидина в организм Валиевой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Международном олимпийском комитете (МОК) подвергли сомнению версию о попадании запрещенного препарата в организм Камилы Валиевой, озвученную представителем организации Денисом Освальдом. О такой оценке сообщает ТАСС.

Как отмечает пресс-служба комитета, Освальд не владел достоверной информацией перед встречей с журналистами. Он не присутствовал на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) и был вынужден оперировать данными, которые почерпнул из прессы.

Ранее сотрудник МОК Освальд заявил, что триметазидин оказался в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Как он отметил, этот аргумент сыграл в пользу фигуристки на слушании по ее делу о допинге в CAS.

Суд допустил Валиеву до участия в Олимпийских играх. Россиянка выступит в личном турнире фигуристов 15 и 17 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) откажется от проведения церемонии награждения, если российская фигуристка попадет в число призеров.

Николай Костюков
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