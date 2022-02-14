Валиева прокомментировала скандал вокруг сомнительной допинг-пробы на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась относительно скандала вокруг сомнительной допинг-пробы на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка прокомментировала ситуацию в эфире «Первого канала».

15-летняя фигуристка призналась, что последние дни стали для нее очень сложными. «Эмоционально я очень устала», — подчеркнула Валиева. Она добавила, что рада сохранить возможность участвовать в Играх. Она намерена показать лучшие результаты.

Ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил Валиеву до участия на Олимпиаде. Фигуристка выступит в личном турнире 15 и 17 февраля. МОК откажется от проведения церемонии награждения в том случае, если Валиева попадет в число призеров соревновнаний.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

