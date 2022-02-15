Перечислены три версии попадания запрещенного препарата в организм Валиевой

Запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой тремя способами. Версии «Ленте.ру» перечислил клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер.

Чтобы установить, как то или иное вещество попало в организм пациента или подозреваемого, необходимо отработать все вероятные версии, поделился клинический фармаколог.

«Версия первая — подозреваемый съел вещество Х намеренно, ему кто-то это выписал, заставил или убедил. Версия вторая — подозреваемый съел препарат Х ненамеренно, то есть случайно. Это ситуация, когда он не знал, что это препарат Х. Версия третья — о том, что про этот препарат Х не знал никто. Так называемая случайная ситуация, когда препарат Х находился в виде примесей в составе какого-то пищевого продукта или какого-то лекарства, которое употребляет подозреваемый», — поделился он, отметив, что при расследовании необходимо учитывать как вероятность злого умысла, так и диверсии.

Эдигер считает, что Валиева вряд ли пробовала дедушкины таблетки на вкус или ела с ним из одной посуды, в которой каким-то образом оказался триметазидин. «Это препарат, выпускаемый в таблетках, покрытых оболочкой, его никто не дробит, его не существует в виде порошков, в жидкой форме», — объяснил клинический фармаколог.

Ранее глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что триметазидин оказался в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Он отметил, что этот аргумент сыграл в пользу фигуристки на слушании по ее делу о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Суд допустил Валиеву до участия в Олимпийских играх, она стала лидером в короткой программе, набрав 82,16 балла.

