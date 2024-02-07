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10:40, 7 февраля 2024Культура

Лоза высказался об отмене концертов Орбакайте в России

Лоза заявил, что российские слушатели ничего не потеряют без концертов Орбакайте

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Музыкант и композитор Юрий Лоза высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Лоза заявил, что Орбакайте «отменили» не из-за ее песен, и российские слушатели ничего не потеряют без выступлений артистки. «Есть такое выражение — "Отряд не заметил потери бойца" или русская народная пословица "Баба с возу — кобыле легче"», — отметил он.

Композитор также заявил, что артисты на современной эстраде, как правило, радуются «отмене» коллег. Ведь у них в таком случае появляется больше возможностей, пояснил Лоза.

Ранее выступления Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. Общественные деятели призвали отменить концерты певицы, обвинив ее поддержке Вооруженных сил Украины.

До этого Лоза раскрыл причины, по которым певица Алла Пугачева больше не нужна россиянам.

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      Мария Рюрикова
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