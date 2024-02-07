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15:32, 7 февраля 2024Спорт

Назван необходимый для домашнего спортзала инвентарь

Фото: Dane Wetton / Unsplash

Журнал OK! раскрыл минимальный набор инвентаря для домашнего спортзала. Он приводится на сайте издания.

Журналисты предложили обзавестись ковриком для фитнеса, который необходим как для силовых тренировок, так и для растяжки, и блоками для йоги. К ним можно добавить два вида гантелей, полегче и потяжелее, и утяжелители для ног.

Кроме того, дома можно повесить турник и дополнить его специальными силовыми лентами, которые помогут научиться подтягиваться. Также рекомендовано приобрести скакалку, ролик для пресса, фитбол и массажные мячи.

Ранее фитнес-тренер Тимур Гурбанов назвал два упражнения с гантелями для рельефных рук, которые можно выполнять дома. Он посоветовал обратить внимание на сгибание рук стоя и на французский жим лежа.

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      Андрей Стрельцов
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