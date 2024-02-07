Назван необходимый для домашнего спортзала инвентарь
Журнал OK! раскрыл минимальный набор инвентаря для домашнего спортзала. Он приводится на сайте издания.
Журналисты предложили обзавестись ковриком для фитнеса, который необходим как для силовых тренировок, так и для растяжки, и блоками для йоги. К ним можно добавить два вида гантелей, полегче и потяжелее, и утяжелители для ног.
Кроме того, дома можно повесить турник и дополнить его специальными силовыми лентами, которые помогут научиться подтягиваться. Также рекомендовано приобрести скакалку, ролик для пресса, фитбол и массажные мячи.
Ранее фитнес-тренер Тимур Гурбанов назвал два упражнения с гантелями для рельефных рук, которые можно выполнять дома. Он посоветовал обратить внимание на сгибание рук стоя и на французский жим лежа.