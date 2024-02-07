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08:30, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Уязвимость известных и высокопоставленных людей к атакам мошенников объяснили

IT-эксперт Лукацкий: известные люди поддаются мошенникам из-за доверчивости

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Успешные атаки мошенников на известных и высокопоставленных людей пока не носят массовый характер, так как требуют тщательной подготовки, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал причины, по которым они поддаются на уловки злоумышленников.

Одна из задач мошенников — сделать так, чтобы их не идентифицировали сразу же, отметил IT-эксперт. Поэтому сформулировать четкий профиль того, кем они прикидываются, сложно, так как каждый раз сценарий может индивидуально прорабатываться под конкретную жертву.

«Чем более высокопоставленный человек, тем более он зачастую доверчивый. Казалось бы, человек зарабатывает миллиарды, но он начинает менее критически относится к окружению, считая, что, коль он такой известный и так далее, он точно не попадется на удочку, и его поймать будет нельзя. Мошенники ровно этим и пользуются, и зачастую они отличные психологи, которые предварительно собирают необходимую информацию и затем уже готовят направленную атаку с учетом этих знаний и каких-то личных нюансов жертвы, и служебных нюансов жертвы. Конечно, это подкупает, и люди не чувствуют подвоха до момента, когда уже поздно», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее аферисты обманули на 50 миллионов рублей бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны (МО) СССР и его супругу. Семья пенсионеров якобы пыталась не допустить перевода своих денег со счетов на помощь Вооруженным силам Украины.

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      Екатерина Смирная
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