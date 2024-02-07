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04:30, 7 февраля 2024Наука и техника

Российскую «Сулу» представили в Саудовской Аравии

«Алмаз-Антей» представил РЛС наблюдения космических объектов «Сула» в Эр-Рияде

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» представил динамическую модель радиолокационной станции (РЛС) наблюдения космических объектов «Сула» на международной оборонной выставке World Defense Show (WDS) 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС.

В презентации на выставке отмечено, что командно-вычислительный пункт российской РЛС выполнили в быстровозводимом модуле, который обеспечивает размещение вычислительных средств, работу и жизнеобеспечение персонала.

Антенное устройство станции построили по технологии модульных цифровых антенных решеток с полным поляризационным базисом. Это обеспечивает высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность «Сулы».

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Станция позволяет получать координатную и некоординатную информацию о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю. «Сула» может обнаружить объект с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 10 квадратных метров на расстоянии 6 тысяч километров, а объект с ЭПР 10 сантиметров будет обнаружен на расстоянии 1,5 тысячи километров.

В марте 2023 года представитель компании «Радиофизика» сообщил, что «Сула» допускает адаптацию для установки на морские суда. При этом размеры антенны могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика.

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      Даниил Иринин
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