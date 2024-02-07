Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:59, 7 февраля 2024Наука и техника

В старые смартфоны Samsung добавят ИИ-функции

Android Authority: помощник Galaxy AI появится в Samsung Galaxy S23

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Корпорация Samsung добавит функции искусственного интеллекта (ИИ) в старые смартфоны. Об этом сообщает издание Android Authority.

17 января компания представила новые флагманы серии Galaxy S24, которые в том числе получили помощника на основе ИИ Galaxy AI. Позже в Samsung рассказали, что виртуальный ассистент будет доступен и на ранних устройствах бренда. Известно, что Galaxy AI добавят в смартфоны Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, а также планшеты Galaxy Tab S9.

Журналисты медиа выяснили, что выпущенные в 2023 году устройства получат не все возможности виртуального помощника. На старых девайсах добавят функцию поиска Circle to Search, сервис по автоматическому созданию заметок и редактированию фото, а также опцию живого перевода во время телефонных звонков.

Авторы издания отметили, что некоторые ИИ-функции останутся только на новых флагманах Samsung. К ним относятся сервис по написанию и редактирования ответов на сообщения, расшифровка голосовых записей в текст, «умные» обои и прочие возможности.

В январе стало известно, что представленный на смартфонах Samsung помощник с искусственным интеллектом (ИИ) Galaxy AI оказался платным. В пользовательском соглашении указано, что сервис будет бесплатным до конца 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

      Роднина оценила призыв Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ

      Врач перечислила россиянкам опасные привычки после мытья волос

      Популярный российский блогер пожаловался на YouTube

      В Белом доме ответили на вопрос о помощи Украине после смены Залужного

      В МИД заявили о нежелании России нападать на другие страны

      Таксист избил и ограбил россиянина после поездки

      В России оценили рост экономики

      Глава МИД Украины призвал создать общий с ЕС рынок оборонных индустрий

      Пожертвованную на благотворительность монету продадут за 800 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше