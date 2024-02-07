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21:23, 7 февраля 2024Спорт

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в товарищеском матче

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в товарищеском матче в ОАЭ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 7 февраля, в ОАЭ и завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан. В составе победителей голами отметились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

Ранее чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев предрек смену главного тренера клуба. «Если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — заявил легенда красно-белых.

Нынешний сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится в начале марта. «Ростов» после 18 туров находится на десятом месте. «Спартак» занимает пятую строчку.

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      Алексей Гусев
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