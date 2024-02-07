В CAS сообщили о десятках принимаемых Валиевой лекарств и добавок

В CAS сообщили о 60 принимаемых Камилой Валиевой лекарствах и добавках

Российская фигуристка Камила Валиева принимала десятки различных разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), который опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации россиянки.

Речь идет о 60 веществах. Подчеркивается, что список составлен на основе данных Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее CAS объявил, что в положительной пробе Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, было найдено три разрешенных вещества. Это стероид экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.