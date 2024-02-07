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10:48, 7 февраля 2024Спорт

В РФС рассказали о нежелании УЕФА отпускать Россию

Генсек РФС Митрофанов рассказал, что УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возможному переходу России в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нам сказали: "Мы отпускать вас не готовы". Через какое-то время однозначно заявили: "Потеря России — это то, чего мы не хотим"», — рассказал Митрофанов. Он отметил позитивное отношение главы УЕФА Александра Чеферина, который лично не желает перехода России.

Митрофанов назвал вопрос возвращения России на международную арену чисто политической проблемой. Генсек заявил, что футбольные федерации во время переговоров не выступают против появления России на турнирах, однако после консультаций с правительствами их позиция меняется.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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      Дарья Коршунова
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