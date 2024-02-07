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17:35, 7 февраля 2024Спорт

В РФС высказались о наличии в российском футболе договорных матчей

Генсек РФС Митрофанов заявил, что в российском футболе скорее нет договорных игр

Фото: Nigel Msipa / Unsplash

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о наличии в отечественных профессиональных лигах договорных матчей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Митрофанова, таких игр скорее всего нет. «Тем не менее мы занимаемся и ставим задачу брать под особый контроль соревнования первой лиги и ниже. РПЛ на поверхности — к ней пристальное внимание. Но чем ниже дивизион, тем меньше интереса у широкой аудитории болельщиков — и больше рисков подобных явлений», — заявил он.

Функционер добавил, что РФС постоянно общается с соответствующей службой Союза европейских футбольных ассоциаций. «Накапливаем аналитику по клубам — есть понимание, по кому чаще задаются вопросы», — подчеркнул генсек.

В апреле прошлого года стало известно, что футболисты белгородского «Салюта» и «СКА-Хабаровск-2» провели договорной матч в рамках первенства второго дивизиона чемпионата России. Встреча прошла 20 октября 2022-го и завершилась со счетом 3:1 в пользу белгородцев.

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      Алексей Гусев
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