В Турции заинтересовались капитаном «Спартака»

Турецкий «Трабзонспор» заинтересовался капитаном «Спартака» Георгием Джикией

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает 61saat.

По информации источника, к российскому защитнику проявляет интерес «Трабзонспор». Отмечается, что клуб начал переговоры по контракту игрока.

Ранее стало известно о нежелании футболиста оставаться в «Спартаке» из-за главного тренера Гильермо Абаскаля. Контракт Джикии с красно-белыми истекает в мае 2024 года.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России. В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.