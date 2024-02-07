Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
1:0
2-й сет
live
Эшлин Крюгер
Абу-Даби
Роберто Баутиста-Агут
Сегодня
20:00 (Мск)
Карен Хачанов
Марсель
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
13:20, 7 февраля 2024Спорт

В Турции заинтересовались капитаном «Спартака»

Турецкий «Трабзонспор» заинтересовался капитаном «Спартака» Георгием Джикией

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает 61saat.

По информации источника, к российскому защитнику проявляет интерес «Трабзонспор». Отмечается, что клуб начал переговоры по контракту игрока.

Ранее стало известно о нежелании футболиста оставаться в «Спартаке» из-за главного тренера Гильермо Абаскаля. Контракт Джикии с красно-белыми истекает в мае 2024 года.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России. В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские войска начали наступление на Красный Лиман. Какое значение имеет этот город?

      Минобороны России раскрыло потери Украины в зоне спецоперации за сутки

      Песков сообщил о потере Германией важного актива при взрыве «Северных потоков»

      Российский школьник украл букет из 101 розы в подарок знакомой

      Турист попытался ввезти из ОАЭ в Россию редкие кораллы и попался на таможне

      Украина обстреляла российский регион

      Снег рухнул на сидевшую на лавочке у дома пенсионерку в российском городе

      В российском городе неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции

      В Кремле отреагировали на отказ снимать Биковича в сериале HBO

      В России оценили последствия отказа китайского банка проводить расчеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше