Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 7 февраля 2024Россия

Взрыв газа произошел в ресторане Петербурга

В Петербурге в ресторане Bahroma произошел взрыв газа, пожара не последовало
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ресторане Bahroma, который находится в Красносельском районе Санкт-Петербурга, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

«Произошла разгерметизация газового баллона (предположительно — углекислота) объемом 20 литров. Горения не было, повреждений нет. Из помещений ресторана эвакуированы на улицу два углекислотных баллона», — сообщили в ведомстве.

По данным властей, в результате взрыва пострадал один человек, который впоследствии отказался от госпитализации. Из-за взрыва само заведение закрылось — оно начнет принимать посетителей на следующий день после ЧП.

Днем ранее, 6 февраля, сразу в нескольких регионах России взорвался газ. Сначала из-за взрыва газа с пропаном в Хабаровске мужчине оторвало ногу в первый день работы. Затем взрыв прогремел в Севастополе — он обрушил перекрытия в жилом доме, но никто не пострадал. Впоследствии утечка газа произошла в пункте быстрого питания Сочи, в результате чего ожоги получили три человека.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Удар по репутации: дипломаты США призвали Конгресс принять закон о помощи Украине, чтобы не потерять доверие союзников

      Поставки трубопроводного газа из России в Европу резко выросли

      В больнице на Урале полуторамесячный ребенок остался без родителей

      В ЕС призвали Украину к финансовой самостоятельности

      Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

      Женщинам перечислили неожиданные продукты для усиления интереса к сексу

      Уязвимость известных и высокопоставленных людей к атакам мошенников объяснили

      Российский военный самостоятельно продлил себе отпуск на неделю и был осужден

      Стало известно о взрывах в ряде областей Украины

      Республиканцы назвали скорое интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше