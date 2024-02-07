Взрыв газа произошел в ресторане Петербурга

В Петербурге в ресторане Bahroma произошел взрыв газа, пожара не последовало

В ресторане Bahroma, который находится в Красносельском районе Санкт-Петербурга, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

«Произошла разгерметизация газового баллона (предположительно — углекислота) объемом 20 литров. Горения не было, повреждений нет. Из помещений ресторана эвакуированы на улицу два углекислотных баллона», — сообщили в ведомстве.

По данным властей, в результате взрыва пострадал один человек, который впоследствии отказался от госпитализации. Из-за взрыва само заведение закрылось — оно начнет принимать посетителей на следующий день после ЧП.

Днем ранее, 6 февраля, сразу в нескольких регионах России взорвался газ. Сначала из-за взрыва газа с пропаном в Хабаровске мужчине оторвало ногу в первый день работы. Затем взрыв прогремел в Севастополе — он обрушил перекрытия в жилом доме, но никто не пострадал. Впоследствии утечка газа произошла в пункте быстрого питания Сочи, в результате чего ожоги получили три человека.