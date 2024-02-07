Жена Маслякова раскрыла подробности перехода КВН к сыну

Светлана Маслякова заявила, что решение о передаче КВН сыну было принято давно

Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана раскрыла подробности перехода компании «Телевизионное творческое объединение "АМИК"» ее сыну, Александру Маслякову-младшему. Комментарий публикуют РИА Новости.

По словам Масляковой, решение о передаче компании сыну было принято давно. Кроме того, она объяснила переход «АМИК» к Маслякову-младшему его возрастом.

«Александр Александрович — молодой человек, 44 года (...). Нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он», — рассказала супруга основателя КВН.

О том, что Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН, сообщалось во вторник, 6 февраля. Данные об этом были опубликованы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ранее Маслякову-младшему принадлежала половина компании, а остальным владели основатель КВН Александр Масляков и его жена Светлана Маслякова.

«Телевизионное творческое объединение "АМИК"» занимается производством КВН. Оно было основано в 1990 году.