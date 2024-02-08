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11:49, 8 февраля 2024Спорт

12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль

Палестина и ОАЭ призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров

Фото: Albert Gea / Reuters

12 стран Ближнего Востока призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить Израиль от международных турниров. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо федераций.

Отмечается, что среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также разослано всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн в ответ на это выразил надежду на то, что ФИФА не будет смешивать политику и футбол.

В декабре президент Российского футбольного союза Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций в отношении сборной Израиля. По его словам, функционеры развели руками.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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