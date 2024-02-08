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10:28, 8 февраля 2024Спорт

Месси извинился перед болельщиками за отсутствие в товарищеском матче

Месси рассказал, что не сыграл в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы

Фото: Naoki Nishimura / USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси извинился перед болельщиками за отсутствие в товарищеском матче в Гонконге. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пост нападающего в соцсети Weibo.

«Мне очень жаль, что я не смог сыграть в Гонконге на днях из-за травмы, место которой распухло и болело. Тот, кто со мной знаком, знает, что я всегда хочу играть. Это то, что я всегда хочу делать в любом матче», — рассказал Месси. Он выразил надежду, что сможет вернуться и провести матч в Гонконге и Китае.

Ранее Месси подвергся критике за то, что не вышел на поле в товарищеском матче между «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI. Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочарованы произошедшим.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

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