Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:53, 8 февраля 2024Культура

Оскар Кучера высказался об отмене концертов Орбакайте

Кучера описал отмену концертов Орбакайте словами «никаких больше вечеринок»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Телеведущий Оскар Кучера высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте. Своей позицией он поделился в личном https://t.me/O_KUCHERA/10912-канале.

Кучера заявил, что сперва посчитал «отмену» артистки очередным перебором. Затем шоумен изменил свое мнение после того, как увидел фото с одного из концертов Орбакайте, где она оделась в цвета флага Украины. Телеведущий также отметил, что певицу замечали обнимающейся с музыкантом Максимом Покровским и писателем Дмитрием Быковым (внесены Минюстом в реестр иноагентов).

«Беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал он.

Ранее концерты Орбакайте начали массово отменять в городах Сибири и Дальнего Востока. Общественные деятели призвали отменить выступления певицы, обвинив ее в поддержке Вооруженных сил Украины.

Позднее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о причинах срывов выступлений певицы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      На оборонном заводе в России произошел мощный взрыв. Там проходили испытания ракетных двигателей

      В МИД призвали Армению заняться обсуждением дел в ОДКБ вместо выпадов

      Оскар Кучера высказался об отмене концертов Орбакайте

      Россия не позволила Киеву заблокировать работу ОЧЭС

      В России рассказали об интересе иностранцев к Су-75

      Стало известно о вербовке Киевом латиноамериканских наемников

      Российский пенсионер порубил своего знакомого кухонным топориком

      В МИД России ответили на проведение военных учений НАТО Steadfast Defender 2024

      Еще одну визитку Путина выставили на продажу

      Российский миллиардер выиграл суд против домработницы из его лондонского особняка. Он не смог платить ей из-за санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше