Оскар Кучера высказался об отмене концертов Орбакайте

Кучера описал отмену концертов Орбакайте словами «никаких больше вечеринок»

Телеведущий Оскар Кучера высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте. Своей позицией он поделился в личном https://t.me/O_KUCHERA/10912-канале.

Кучера заявил, что сперва посчитал «отмену» артистки очередным перебором. Затем шоумен изменил свое мнение после того, как увидел фото с одного из концертов Орбакайте, где она оделась в цвета флага Украины. Телеведущий также отметил, что певицу замечали обнимающейся с музыкантом Максимом Покровским и писателем Дмитрием Быковым (внесены Минюстом в реестр иноагентов).

«Беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал он.

Ранее концерты Орбакайте начали массово отменять в городах Сибири и Дальнего Востока. Общественные деятели призвали отменить выступления певицы, обвинив ее в поддержке Вооруженных сил Украины.

Позднее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о причинах срывов выступлений певицы.