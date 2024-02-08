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09:18, 8 февраля 2024Экономика

Россия преодолела упаковочный кризис

Российские производители упаковки для продуктов локализовали производство

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия смогла полностью преодолеть кризис в сфере производства упаковки для пищевых продуктов питания и локализовала все основные виды упаковки для молока и детского питания. Об этом со ссылкой на исследование аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко) пишет РБК.

В докладе «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» сообщается, что в России налажен выпуск всех основных компонентов упаковки, а объем производства позволяет полностью удовлетворить спрос. По данным Союзмолока, именно молочный сегмент пищевой промышленности является наиболее сложным для упаковочной отрасли из-за большого разнообразия продуктов, сложных упаковочных решений и высоких требований к качеству и гигиене. Ежегодные потребности молочной промышленности составляют 32,2 миллиона штук упаковок, в которые фасуется 12,8 миллиона тонн продукции.

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