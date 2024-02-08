Российский судья оценил возможное появление в футболе синей карточки

Российский судья Николаев не поддержал появление в футболе синей карточки

Российский арбитр Алексей Николаев оценил возможное появление в футболе синей карточки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам рефери, он относится ко всем нововведениям очень осторожно и не поддерживает инициативу. «Для меня красные и желтые карточки — это классический вариант, и я не думаю, что нужно придумывать что-то еще», — заявил Николаев.

Арбитр добавил, что сейчас тестируется еще одно нововведение. «Судьи после просмотра спорной ситуации у монитора оглашают решение перед болельщиками», — заявил Николаев.

О введении синей карточки ранее сообщил The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, которые являются более явными чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча.