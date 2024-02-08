Украинская теннисистка отказалась пожимать руку победившей ее россиянке

Украинка Калинина отказалась пожимать руку победившей ее россиянке Самсоновой

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче второго круга турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. После игры Калинина отказалась пожимать руку Самсоновой. Также спортсменки не стали обмениваться касаниями ракеток, которыми иногда заменяются рукопожатия.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил отказ украинок от рукопожатий с россиянками после матчей. «Я считаю, что спорт вне политики, он должен придерживаться определенных норм поведения, которые должны быть во всех видах», — заявил он.

Украинские теннисистки обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.