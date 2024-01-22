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12:23, 22 января 2024Спорт

Тарпищев оценил отказ украинских теннисисток от рукопожатий с россиянками

Тарпищев призвал не обращать внимания на отказ украинок пожимать руки россиянкам
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил отказ украинок от рукопожатий с россиянками после матчей. Его слова передает РИА Новости.

Тарпищев призвал не обращать на это внимания. «Потому что это начинают раздувать, появляется миллион мнений. Я считаю, что спорт вне политики, он должен придерживаться определенных норм поведения, которые должны быть во всех видах», — заявил он.

20 января украинка Елизавета Котляр и россиянка Влада Минчева обменялись рукопожатиями после матча на юниорском Australian Open. В Федерации тенниса Украины назвали произошедшее ошибкой. Отец теннисистки Константин Котляр объяснил, что дочь не справилась с эмоциями.

Украинские теннисистки обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.

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      Дарья Коршунова
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