Тарпищев оценил отказ украинских теннисисток от рукопожатий с россиянками
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил отказ украинок от рукопожатий с россиянками после матчей. Его слова передает РИА Новости.
Тарпищев призвал не обращать на это внимания. «Потому что это начинают раздувать, появляется миллион мнений. Я считаю, что спорт вне политики, он должен придерживаться определенных норм поведения, которые должны быть во всех видах», — заявил он.
20 января украинка Елизавета Котляр и россиянка Влада Минчева обменялись рукопожатиями после матча на юниорском Australian Open. В Федерации тенниса Украины назвали произошедшее ошибкой. Отец теннисистки Константин Котляр объяснил, что дочь не справилась с эмоциями.
Украинские теннисистки обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.