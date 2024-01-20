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02:51, 21 января 2024Спорт

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки и россиянки

Федерация тенниса Украины: рукопожатие Котляр и Минчевой — ошибка

Фото: Reuters

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки Елизаветы Котляр и россиянки Влады Минчевой на юниорском Australian Open. Заявление спортивной организации опубликовано на ее странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В федерации сообщили, что поддерживают решение теннисисток не пожимать руки российским и белорусским теннисисткам. «Но всегда могут быть ошибки, которая произошла сегодня с Котляр», — говорится в сообщении.

Ошибкой поступок Котляр назвал и ее отец. По его словам, девушка после матча не до конца контролировала эмоции и на автомате выполнила ритуал, забыв, кому пожимает руку.

Встреча Котляр и Минчевой прошла в рамках первого раунда юниорского Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Россиянка одержала победу в двух сетах (6:2, 6:4), после окончания встречи украинка и россиянка пожали друг другу руки.

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