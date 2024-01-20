Отец украинской теннисистки оценил рукопожатие дочери с россиянкой на AO

Отец украинки Котляр назвал ошибкой рукопожатие дочери с россиянкой Минчевой

Константин Котляр, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, оценил рукопожатие дочери с россиянкой Владой Минчевой на Australian Open (AO). Его слова приводятся на странице Федерации тенниса Украинцы в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Котляр назвал произошедшее ошибкой. Он отметил, что 16-летняя теннисистка очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит себе ничего подобного.

«К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России», — заявил Котляр-старший.

Котляр и Минчева обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского AO. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Украинские теннисистки обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.