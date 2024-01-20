Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
5:0
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Лада
2:1
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
1:1
Завершен
Мальорка
Испания - Примера|21-й тур
Рома
2:0
2-й тайм
live
Верона
Италия - Серия А|21-й тур
Алекс де Минор
Завтра
11:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
21:24, 20 января 2024Спорт

Отец украинской теннисистки оценил рукопожатие дочери с россиянкой на AO

Отец украинки Котляр назвал ошибкой рукопожатие дочери с россиянкой Минчевой

Фото: NeydtStock / Shutterstock / Fotodom

Константин Котляр, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, оценил рукопожатие дочери с россиянкой Владой Минчевой на Australian Open (AO). Его слова приводятся на странице Федерации тенниса Украинцы в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Котляр назвал произошедшее ошибкой. Он отметил, что 16-летняя теннисистка очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит себе ничего подобного.

«К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России», — заявил Котляр-старший.

Котляр и Минчева обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского AO. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Украинские теннисистки обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО. Он объяснил свое решение угрозой третьей мировой войны

      По авиабазе США на западе Ирака выпустили более десятка ракет

      Отец украинской теннисистки оценил рукопожатие дочери с россиянкой на AO

      На Украине объявили в розыск экс-лидера запрещенной Компартии

      В Анталье нашли два тела второй раз за неделю

      Жога рассказал о предотвращении Путиным третьей мировой войны

      Собчак рассказала о проблемах со сном и упадническом настроении

      Украинский политик заявил о скором отступлении ВСУ

      Депутат объяснил слова о Колыме для «врагов государства»

      Милош Бикович сыграет русского в новом сезоне «Белого лотоса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше