В России выпустят комплекты для самостоятельной сборки дронов

«Обуховский завод» начал выпуск комплектов для самостоятельной сборки БПЛА

«Обуховский завод» начал выпуск изделий для самостоятельной сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) квадрокоптерного типа в любых условиях. Об этом главный конструктор по разработкам гражданского назначения предприятия Егор Щербаков сообщил ТАСС.

«Сейчас начинаем производить полетные контроллеры, полетные двигатели, модемы, устройства сопряжения с пультами, ретрансляторы, антенны, комплекты рам для производства девятидюймовых коптеров. Все необходимое, для того чтобы собрать коптер самому в любых условиях», — сказал он на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

Щербаков отметил, что стоимость комплектов в сравнении с китайскими изделиями будет «конкурентной». Комплекты можно будет заказать на сайте предприятия. Собранные дроны можно будет использовать для транспортировки грузов.

В январе стало известно об испытаниях российского квадрокоптера «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным «Конкурс». БПЛА способен наносить одиночные удары по выдвигающейся бронетехнике противника.

В ноябре представитель предприятия «Котлин-Новатор» сообщил о запуске в серийное производство разведывательного дрона «Ветер». Аппарат, развивающий скорость до 78 километров в час, может нести один килограмм полезной нагрузки.