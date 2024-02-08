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17:15, 8 февраля 2024Спорт

В УЕФА объяснили невозможность допуска до турниров российских юношей

Генсек УЕФА Теодоридис заявил, что допуск российских юношей опасен для союза

Фото: Janosch Diggelmann / Unsplash

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис рассказал о том, почему юношеские сборные России было невозможно допустить до соревнований под эгидой организации. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, этот вопрос обсуждался с другими командами. «Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», — объяснил Теодоридис.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА предложил допустить на международные турниры в нейтральном статусе сборные России среди игроков до 17 лет.

После этого ряд стран, включая Украину, объявил о намерении бойкотировать матчи с российскими командами. 10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске россиян.

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      Алексей Гусев
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