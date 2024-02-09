Буданову присвоили звание героя Украины

Зеленский присвоил звание героя Украины главе ГУР Буданову

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский повысил в воинском звании до генерал-лейтенанта главу Службы безопасности республики (СБУ) Василия Малюка. Его заместитель Александр Поклад получил повышение до генерал-майора.

Буданову прочили должность нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Однако им стал генерал-полковник Александр Сырский.