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13:16, 9 февраля 2024Бывший СССР

Буданову присвоили звание героя Украины

Зеленский присвоил звание героя Украины главе ГУР Буданову

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский повысил в воинском звании до генерал-лейтенанта главу Службы безопасности республики (СБУ) Василия Малюка. Его заместитель Александр Поклад получил повышение до генерал-майора.

Буданову прочили должность нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Однако им стал генерал-полковник Александр Сырский.

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      Алевтина Запольская
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