Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности и его зама

Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности Малюка и его зама Поклада

Президент Украины Владимир Зеленский издал указы, повысив в воинском звании главу Службы безопасности республики (СБУ) Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации главы страны.

Указы датированы 6 января 2024 года. Согласно их содержанию, главу СБУ Малюка повысили до генерал-лейтенанта, а его зама Поклада — до генерал-майора.

В сентябре Зеленский повысил в звании начальника Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова. Ему присвоили генерал-лейтенанта.

Ранее кабмин Украины одобрил выход из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Там объяснили, что документ «утратил актуальность».