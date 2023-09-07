Зеленский повысил в звании главу украинской разведки

Президент Украины Зеленский повысил в звании главу ГУР Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании главу Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова. Об этом свидетельствует указ украинского лидера.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сказано в тексте документа.

Ранее Буданов высказал мнение, что республика должна перенести военные действия на территорию России. Тем самым Буданов не согласился с позицией Зеленского, который до этого заявил, что Киеву не стоит делать это.