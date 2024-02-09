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14:49, 9 февраля 2024Бывший СССР

В России высказались об условиях завершения СВО

Депутат Чепа: завершение СВО возможно на условиях Москвы о безопасности
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Завершение российской специальной операции (СВО) возможно при выполнении условий Москвы о безопасности, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах прекращения военного конфликта.

«Мы с 2014 года, когда по сути дела этот конфликт начался, делали все, чтобы Минские соглашения были выполнены. Мы говорили о гарантиях безопасности России и Европы в целом. Однако все это Запад игнорировал, а потом мы получили признание лидеров Франции и Германии о том, что они в принципе не собирались эти договоренности исполнять, нужна была определенная передышка, нужна была определенная концентрация сил, войск, нужно было напичкать Украину оружием, нужно было создать рубежи и укрепления, все это сделать. Естественно, сегодня, чтобы исполнить задачи СВО, нужно договариваться, чтобы те планы, которые были в 2014 году, были исполнены», — поделился мнением депутат.

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В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал цель Москвы в борьбе с Киевом. «Украина начала войну, цель России — прекратить ее», — сказал политик.

Он отметил, что Москва пока не достигла поставленных целей СВО. По его словам, одна из главных задач — денацификация Украины. Путин утверждает, что это подразумевает запрет любых неонацистских движений.

Российский лидер также заявил, что хочет решить украинский конфликт путем переговоров и призвал Киев вернуться к диалогу.

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