Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:46, 9 февраля 2024Россия

Путин назвал цель в спецоперации с Украиной. Каким видит российский президент путь к завершению конфликта?

Путин: Россия еще не достигла целей специальной военной операции на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал цель России в конфликте с Украиной. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Украина начала войну, цель России — прекратить ее», — заявил Путин.

По словам российского лидера, Москва пока не достигла поставленных целей специальной военной операции (СВО). По его словам, одной из главных задач является денацификация Украины, подразумевающая запрет любых неонацистских движений.

Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений

Владимир Путинпрезидент России
Материалы по теме:
«Все небо заполнили дроны» Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
«Все небо заполнили дроны»Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
4 февраля 2024
Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?
Зеленский отправил Залужного в отставку.Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?
Сегодня
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
24 января 2024

Киев «выбросил в помойку» все договоренности

Путин напомнил, что западные страны просили Россию отвести войска от Киева для создания условий для подписания мирного соглашения. Однако, когда Москва выполнила просьбу, украинские переговорщики «выбросили в помойку» все договоренности и выбрали длительное вооруженное противостояние, в котором им помогают США и европейские союзники.

Другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указание западных стран — европейских, Соединенных Штатов — воевать с Россией до победного конца

Владимир Путинпрезидент России

При этом российский лидер подчеркнул, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров и призвал к ним Киев. По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была.

Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил

Владимир Путинпрезидент России
Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат. Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
16 января 2024
Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО. Жертвами стали более 20 мирных жителей
Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО.Жертвами стали более 20 мирных жителей
21 января 2024

Путин назвал быстрый способ завершить украинский конфликт

По мнению российского лидера, добиться завершения конфликта можно за несколько недель в том случае, если США прекратят поставлять оружие Киеву.

Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, вот и все

Владимир Путинпрезидент России

Путин подчеркнул, что после этого с Киевом можно будет начать обсуждать условия мирного соглашения.

Российский лидер уверен, что отношения между братскими народами восстановятся

Также президент России заявил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся.

Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится

Владимир Путинпрезидент России
Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые заговорил о личной беседе с Зеленским

      Симоньян высказалась об амбициях Такера Карлсона

      Число пострадавших при пожаре на газопроводе в Прикамье увеличилось

      В США заявили о неспособности Байдена работать на посту президента

      Шойгу высказался о российском наступлении в зоне СВО

      Карлсон рассказал о приеме в Кремле

      Названо влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

      Мужчина купил новые духи и столкнулся с их необычным свойством

      Шойгу заслушал доклады об обстановке в зоне СВО

      Шойгу увидел уничтожение украинского HIMARS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше