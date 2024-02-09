Путин назвал цель в спецоперации с Украиной. Каким видит российский президент путь к завершению конфликта?

Путин: Россия еще не достигла целей специальной военной операции на Украине

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал цель России в конфликте с Украиной. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Украина начала войну, цель России — прекратить ее», — заявил Путин.

По словам российского лидера, Москва пока не достигла поставленных целей специальной военной операции (СВО). По его словам, одной из главных задач является денацификация Украины, подразумевающая запрет любых неонацистских движений.

Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений Владимир Путин президент России

Киев «выбросил в помойку» все договоренности

Путин напомнил, что западные страны просили Россию отвести войска от Киева для создания условий для подписания мирного соглашения. Однако, когда Москва выполнила просьбу, украинские переговорщики «выбросили в помойку» все договоренности и выбрали длительное вооруженное противостояние, в котором им помогают США и европейские союзники.

Другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указание западных стран — европейских, Соединенных Штатов — воевать с Россией до победного конца Владимир Путин президент России

При этом российский лидер подчеркнул, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров и призвал к ним Киев. По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была.

Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил Владимир Путин президент России

Путин назвал быстрый способ завершить украинский конфликт

По мнению российского лидера, добиться завершения конфликта можно за несколько недель в том случае, если США прекратят поставлять оружие Киеву.

Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, вот и все Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что после этого с Киевом можно будет начать обсуждать условия мирного соглашения.

Российский лидер уверен, что отношения между братскими народами восстановятся

Также президент России заявил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся.

Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится Владимир Путин президент России