«Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

Путин впервые заявил о личном разговоре с Зеленским по поводу неонацистов

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном впервые заговорил о личном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.

Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров спросил у политика, почему тот поддержал неонацистов, хотя его дед сражался против фашистской Германии во времена Второй мировой войны. Ответ Зеленского глава России озвучивать отказался, так как счел это неправильным.

Я говорю: Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как твой дед боролся с фашизмом. Он был солдатом на передовой

Владимир Путин президент России

Президент России добавил, что Зеленский, придя к власти, осознал две вещи. Во-первых, что неонацисты и националисты агрессивны, а потому с ними лучше не ссориться. Во-вторых, что западные страны во главе с США поддержат всех, кто выступает против РФ.

Путин объяснил приход Зеленского к власти

Во время интервью российский лидер заявил, что Зеленский пришел к власти на ожиданиях привести Украину к миру, но понял, что лучше не ссориться с неонацистами и националистами.

«Это выгодно и безопасно. Таким образом, он занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну в Украине. Он обманул своих избирателей», — добавил Путин.

Российский лидер удивился поддержке неонацистов имеющим еврейские корни Зеленским

В июне 2023 года президент России заявил, что не понимает, как Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать неонацистов.

Не понимаю, как человек, у которого в жилах еврейская кровь, который возглавляет государство Украина, может поддерживать неонацистов Владимир Путин президент России

Он добавил, что удивлен, как можно возводить в ранг национального героя лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру, который уничтожал гражданское еврейское население.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял ОУН, действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

Путин предостерег от использования неонацизма против России

Президент России предостерег страны от использования неонацизма против Москвы, отметив, что в ином случае он вернется обратно к ним.

Он указал на то, что в настоящее время Украина используется Западом в качестве инструмента борьбы с Россией, что вполне устраивает ее противников. Глава государства напомнил, что во время войны на Кавказе против Москвы также использовали «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в РФ), при этом позже осуждая ее действия в европейских странах.

«Вот то же самое с нацизмом, нацизм вообще плохо, но если неонацистов можно использовать в борьбе с Россией — это устраивает, ошибаются и те и другие», — заявил он.

Глава государства отметил, что те, кто использует неонацистов против России, сами столкнуться с той же проблемой в будущем, как это было с терроризмом.

