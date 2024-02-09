Фитнес-эксперт дал советы по безопасному завершению тренировки

Фитнес-эксперт Марат Газзаев дал советы по безопасному завершению тренировки. Его слова приводит Life.ru.

По его словам, после занятия нужно отвести 10-15 минут на растяжку, делать массаж и контрастные процедуры. Он также подчеркнул важность правильного питания и соблюдения питьевого режима.

«Это позволит не допустить травм, снять напряжение, улучшить кровообращение и лимфоток», — добавил Газзаев.

Ранее американский фитнес-тренер Чаз Спэкман рассказал о ментальном лайфхаке, который помогает эффективнее заниматься фитнесом. Специалист предложил относиться к тренировкам как к работе.