Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
Сегодня
17:30 (Мск)
Сорана Кырстя
Абу-Даби
Шабаб Аль-Ахли
Сегодня
18:45 (Мск)
Спартак М
Winline Зимний Кубок РПЛ
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
Фрайбург
Германия - Бундеслига|21-й тур
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
12:38, 9 февраля 2024Спорт

Фитнес-эксперт дал советы по безопасному завершению тренировки

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Фитнес-эксперт Марат Газзаев дал советы по безопасному завершению тренировки. Его слова приводит Life.ru.

По его словам, после занятия нужно отвести 10-15 минут на растяжку, делать массаж и контрастные процедуры. Он также подчеркнул важность правильного питания и соблюдения питьевого режима.

«Это позволит не допустить травм, снять напряжение, улучшить кровообращение и лимфоток», — добавил Газзаев.

Ранее американский фитнес-тренер Чаз Спэкман рассказал о ментальном лайфхаке, который помогает эффективнее заниматься фитнесом. Специалист предложил относиться к тренировкам как к работе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

      Глава МИД Германии расплакалась из-за нацистского прошлого семьи

      Модель Victoria's Secret расстроила фанатов кардинальной сменой имиджа

      В центре российского города неизвестный открыл стрельбу по маршрутке

      ФСБ предотвратила атаку дронов ВСУ на бригаду ремонтников под Горловкой

      Песков назвал неоспоримым интерес к интервью Путина в США

      На Украине назначили командующего Силами беспилотных систем ВСУ

      Посол Украины рассказала о дефиците техники и достаточном количестве солдат

      Звезда популярного в России сериала рассказал о провокациях коллег

      В российском регионе чиновницам дали в руки автоматы с одной целью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше