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15:29, 9 февраля 2024Наука и техника

Google заплатит сотни миллионов долларов из-за закрытой соцсети

The Record: Google заплатит пользователям Google+ из-за слива данных

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Американская корпорация Google согласилась выплатить сотни миллионов долларов пользователям закрытой в настоящее время соцсети Google+. Об этом сообщает издание The Record.

В октябре 2018 года пользователи Google+ обвинили компанию в том, что их личные данные были слиты в сеть, однако корпорация не сообщала об этом. Спустя шесть лет руководители Google согласились на компенсацию истцам, которые понесли ущерб — фирма заплатит около 350 миллионов долларов.

Юристы корпорации отметили, что в Google считают, что в результате слива данных никто не пострадал, а также у компании есть «достойные аргументы в защиту заявленных претензий». Однако в корпорации решили не тратить своего времени и внимания на судебную тяжбу.

Судебный иск против Google был подан после выхода материала The Wall Street Journal. В газете сообщалось, что в свободном доступе оказались личные данные пользователей — включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, пол, фотографии профиля, места проживания, род занятий и семейный статус.

Google+ — социальная сеть, запущенная в июне 2011 года. В апреле 2019 года соцсеть была закрыта.

В декабре Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за систематическое неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине (СВО). Ей выписали оборотный штраф в размере 4,6 миллиарда рублей.

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      Андрей Ставицкий
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