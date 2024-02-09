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22:54, 9 февраля 2024Спорт

Капитан «Спартака» объяснил слова о нежелании оставаться в команде

Футболист Джикия: не попадаю в состав «Спартака» не только по игровым причинам

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия объяснил нежелание оставаться в команде. Его слова приводит Sports.ru.

Защитник подтвердил заявление своего агента Вадима Шпинева, однако подчеркнул, что будет стараться попадать в состав. «Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. Но у меня есть моя жизнь, моя позиция», — добавил Джикия. По его мнению, он не попадает в состав «Спартака» не только по игровым причинам.

5 февраля Шпинев рассказал о нежелании футболиста оставаться в команде из-за главного тренера Гильермо Абаскаля. Агент заявил, что защитник не продлит контракт с красно-белыми, если Абаскаль останется на посту главного тренера.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России. В активе Джикии два гола в 44 матчах в составе сборной России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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