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11:06, 9 февраля 2024Наука и техника

В России начнут продавать самый тонкий смартфон в мире

Складной Honor Magic V2 оценили в России в 160 тысяч рублей

Кадр: HONOR / YouTube

Компания «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на складной смартфон Honor Magic V2. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Представленный летом 2023 года аппарат считается самым тонким складным смартфоном на рынке. Толщина его корпуса в сложенном состоянии составляет 9,9 миллиметра, в раскрытом — 4,7 миллиметра. В российской сети магазинов гаджет начнут продавать по цене 160 тысяч рублей за версию с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти.

В компании уточнили, что на этапе предзказа гаджет окажется дешевле на 20 тысяч рублей — скидка включена в стоимость. Также за оформление заказа в период 9 до 19 февраля покупатель получит в подарок планшет Honor Pad X9 LTE и услугу бесплатной замены экрана в течение 6 месяцев.

Представители ретейлера отметили, что по итогам 2023 года спрос на складные смартфоны в «М.Видео-Эльдорадо» увеличился в четыре раза. «Гибкие смартфоны продолжают эволюцию, становятся совершеннее технологически и привлекают внимание все более широкой аудитории, которая ищет в стильных девайсах с большим дисплеем новые эмоции», — заявил руководитель департамента «Телеком» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

В начале февраля китайская компания Honor рассказала об испытаниях новой батареи для смартфона Magic6 Pro. В рамках теста на работу при минусовых температурах девайс отправили в стратосферу.

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      Андрей Ставицкий
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