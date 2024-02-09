Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:29, 9 февраля 2024Экономика

Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании

ВС РФ разрешил российским судам банкротить зарубежный бизнес с активами в стране

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Российские суды вправе вводить процедуру банкротства в отношении иностранных юридических лиц, если те имеют тесную связь с Россией, например, владеют активами, совершают сделки с исполнением на ее территории или их бенефициары ведут в стране бизнес. Такое решение приняла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (СКЭС ВС) РФ, пишет «Интерфакс».

В соответствии с определением суда, процедура может охватывать не только находящиеся в России активы, а и имущество в любой другой стране мира, где бы они ни находились.

Эти выводы были сформулированы по итогам рассмотрения жалобы на отказ судов начинать процедуру банкротства в отношении кипрской Westwalk Projects. Ранее ей принадлежали три торговых центра в Подмосковье, переданные в уставной капитал еще одной кипрской структуры АMN Commercial Property Advisors.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

      Трое неизвестных похитили российского пенсионера и отрезали ему мочку уха

      В Подмосковье испытали новых военных роботов

      В Казахстане возобновили масочный режим

      Россиянам назвали способ сохранить тепло дома в мороз

      Звезда популярного в России сериала рассказал о провокациях коллег

      К монахам УПЦ в Киево-Печерской лавре пришли с обыском

      Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании

      Врач назвал проверенные способы обнаружить рак на начальной стадии

      В Кремле заявили о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше