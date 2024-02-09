Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании

ВС РФ разрешил российским судам банкротить зарубежный бизнес с активами в стране

Российские суды вправе вводить процедуру банкротства в отношении иностранных юридических лиц, если те имеют тесную связь с Россией, например, владеют активами, совершают сделки с исполнением на ее территории или их бенефициары ведут в стране бизнес. Такое решение приняла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (СКЭС ВС) РФ, пишет «Интерфакс».

В соответствии с определением суда, процедура может охватывать не только находящиеся в России активы, а и имущество в любой другой стране мира, где бы они ни находились.

Эти выводы были сформулированы по итогам рассмотрения жалобы на отказ судов начинать процедуру банкротства в отношении кипрской Westwalk Projects. Ранее ей принадлежали три торговых центра в Подмосковье, переданные в уставной капитал еще одной кипрской структуры АMN Commercial Property Advisors.

